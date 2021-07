Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono almeno 41 le vittime dell’Incendio, scoppiato nel Covid Hospital Imam al-Hussein di Nassiriya, in Iraq, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato che cita il dipartimento della salute. Le squadre della protezione civile delle province vicine sono state chiamate in aiuto e sono riuscite a spegnere l’Incendio, ha detto in una nota il capo del dipartimento della protezione civile Kadhem Bohan. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale irachena le cause del rogo sono ancora sconosciute. Testimoni hanno detto alla Dpa che dozzine di persone si sono precipitate in ospedale per aiutare a salvare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono almeno 41 le vittime dell’, scoppiato nelImam al-Hussein di Nassiriya, in, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato che cita il dipartimento della salute. Le squadre della protezione civile delle province vicine sono state chiamate in aiuto e sono riuscite a spegnere l’, ha detto in una nota il capo del dipartimento della protezione civile Kadhem Bohan. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale irachena le cause del rogo sono ancora sconosciute. Testimoni hanno detto alla Dpa che dozzine di persone si sono precipitate in ospedale per aiutare a salvare le ...

Advertising

BreakingItalyNe : IRAQ: Incendio in un reparto Covid-19 dell'ospedale 'Al-Hussein' di Nassiriya nella provincia di Dhi Qar: Almeno 39… - Piergiulio58 : Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti. - Fusillide : RT @FrancoScarsell2: Tragedia in Iraq. Un incendio e’ divampato, per cause ancora da accertare,nell’ospedale Hussein di Nassiriya,dove sono… - fisco24_info : Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti: Le cause del rogo sono ancora sconosciute - italiaserait : Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Covid Iraq, incendio in ospedale a Nassiriya: almeno 35 morti in reparto Covid Sono almeno i 35 morti in un incendio scoppiato in un reparto Covid dell'ospedale Al Hussein di Nassiriya, in Iraq. 'Le vittime sono morte carbonizzate e le ricerche proseguono', ha dichiarato un funzionario, precisando che nel ...

Nassiria, rogo in Unità Covid: 35 morti 22.46 Nassiria, rogo in Unità Covid: 35 morti Almeno 35 pazienti sono morti e 5 sono rimasti ustionati in un violento incendio scoppiato all'interno dell'Unità Covid - 19 dell'ospedale Al Hussein a Nassiria, nel sud dell'Iraq. Lo riferisce un portavoce delle autorità sanitarie locali. Evacuati 16 ricoverati. "I ...

Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti Adnkronos Incendio in un Covid Hospital in Iraq, 41 morti Sono almeno 41 le vittime dell’incendio, scoppiato nel Covid Hospital Imam al-Hussein di Nassiriya, in Iraq, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato che cita il dipartimento della salute.

Covid, Oms: "Pandemia peggiora ovunque, con variante delta nuovo picco di casi" Covid , nuovo allarme dell' Oms : "La pandemia peggiora , dobbiamo estinguere l'incendio ovunque". E ancora: "La variante ...

Sono almeno i 35 morti in unscoppiato in un repartodell'ospedale Al Hussein di Nassiriya, in Iraq. 'Le vittime sono morte carbonizzate e le ricerche proseguono', ha dichiarato un funzionario, precisando che nel ...22.46 Nassiria, rogo in Unità: 35 morti Almeno 35 pazienti sono morti e 5 sono rimasti ustionati in un violentoscoppiato all'interno dell'Unità- 19 dell'ospedale Al Hussein a Nassiria, nel sud dell'Iraq. Lo riferisce un portavoce delle autorità sanitarie locali. Evacuati 16 ricoverati. "I ...Sono almeno 41 le vittime dell’incendio, scoppiato nel Covid Hospital Imam al-Hussein di Nassiriya, in Iraq, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato che cita il dipartimento della salute.Covid , nuovo allarme dell' Oms : "La pandemia peggiora , dobbiamo estinguere l'incendio ovunque". E ancora: "La variante ...