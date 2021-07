Gkn e Gianetti Ruote, Giorgetti: licenziamenti? Inevitabili, ma non così (Di lunedì 12 luglio 2021) 'Purtroppo è inevitabile che queste cose accadano, però non possono succedere in questo modo perché noi abbiamo in mente di 'fare il west' non il 'far west''. così il ministro per lo Sviluppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) 'Purtroppo è inevitabile che queste cose accadano, però non possono succedere in questo modo perché noi abbiamo in mente di 'fare il west' non il 'far west''.il ministro per lo Sviluppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Gianetti Il dilemma dei boomerang worker, le modifiche al decreto dignità e il cloud nazionale Intanto, il governo sembra voler scendere in campo sui casi Gkn e Gianetti , le due aziende controllate da gruppi stranieri che nei giorni scorsi hanno licenziato in tronco i propri dipendenti. Già ...

Gkn e Gianetti Ruote, Giorgetti: licenziamenti? Inevitabili, ma non così ... Giancarlo Giorgetti, ha risposto a chi gli chiedeva su come reagirà il governo ai licenziamenti annunciati da Gkn di Campi Bisenzio in Toscana e della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in Brianza.

Licenziamenti, il governo convocherà le multinazionali Gkn e Gianetti la Repubblica Gnk e Gianetti, Giorgetti: licenziamenti? Inevitabili, ma non così "Purtroppo è inevitabile che queste cose accadano, però non possono succedere in questo modo perché noi abbiamo in mente di 'fare il west' non il 'far west'". Così il ministro ...

Gkn: Governo convoca tavolo al Mise-ministero Lavoro E' stato convocato per giovedì 15 alle ore 14 al ministero dello Sviluppo un tavolo per affrontare il nodo dei licenziamento dei lavoratori di Gkn. (ANSA) ...

