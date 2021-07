Giorgi-Eikeri in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2021

(Di lunedì 12 luglio 2021) Camilasfiderà Ulrikkeal primo turno del Wta 250 di. L’azzurra se la vedrà all’esordio contro la qualificata scandinava in un match più che alla portata.partirà con i favori del pronostico, ma non potrà permettersi di sottovalutare la sua avversaria. Tra le due giocatrici ci sono oltre 200 posizioni di differenza in classifica. La sfida andrà in scena martedì 13 luglio, come terzo match sul Centre Court a partire dalle ore 12.00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live ...

Sportface.it

