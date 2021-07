Furia Keane con due inglesi | ' Non mandi un ragazzino a tirare il rigore!'

Advertising

Corriere dello Sport

LONDRA (INGHILTERRA) - Royha commentato su ITV la finale persa dall'Inghilterra contro l'Italia a Wembley . L'ex calciatore ha preso di mira soprattutto Sterling e Grealish , dichiarando: " Se sei Sterling o Grealish non ...Inghilterra Tutte le notizie sulla squadraLONDRA (INGHILTERRA) - "Se sei Sterling o Grealish, non puoi sederti e vedere un ragazzino, di 19 anni, timido, che cammina davanti a te senza fare niente quando hai giocato molto più calcio di lui, m ...LONDRA (INGHILTERRA) - Roy Keane ha commento su ITV la finale persa dall'Inghilterra contro l'Italia a Wembley. L'ex calciatore ha detto: " Se sei Sterling o Grealish, non puoi sederti e vedere un rag ...