Free2Move eSolutions con Accenture per agevolare la ricarica delle elettricheHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Free2Move eSolutions

è la joint venture creata da Stellantis ed Engie Eps per sviluppare soluzioni dedicate alla mobilità elettrica . Questa nuova società ha appena stretto un accordo strategico di ...Questo l'obiettivo finale della partnership fra Accenture (azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security) e, player ...Accenture e Free2Move eSolutions, player tecnologico nel settore della eMobility e della transizione energetica, saranno partner a lungo termine "per accelerare la transizione verso le emissioni Net-Z ...TORINO - Stellantis in occasione dell’ev day 2021 annuncia piani per «investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software ...