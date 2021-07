FIFA 22 su PS5, Xbox Series X/S e Stadia userà la tecnologia HyperMotion, scopriamo di cosa si tratta (Di lunedì 12 luglio 2021) EA ha condiviso il trailer ufficiale di FIFA 22, rivelando alcune delle nuove funzionalità dell'edizione di quest'anno. La più entusiasmante è HyperMotion, una tecnologia basata sul machine learning che punta a offrire l'esperienza calcistica più realistica di sempre sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Google Stadia. Sfortunatamente, la tecnologia non sarà disponibile su PC. "La tecnologia HyperMotion ha consentito l'integrazione del movimento di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) EA ha condiviso il trailer ufficiale di22, rivelando alcune delle nuove funzionalità dell'edizione di quest'anno. La più entusiasmante è, unabasata sul machine learning che punta a offrire l'esperienza calcistica più realistica di sempre sulle console di nuova generazione PlayStation 5 eX/S e Google. Sfortunatamente, lanon sarà disponibile su PC. "Laha consentito l'integrazione del movimento di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità. ...

