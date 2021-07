Felipe Anderson e la Lazio: domani le visite, non c’erano più dubbi (Di lunedì 12 luglio 2021) Felipe Anderson dopo Hysaj: non c’erano dubbi, da tempi non sospetti, sul doppio colpo che inaugura l’era Maurizio Sarri alla Lazio. Al punto che domani Il brasiliano effettuerà le visite mediche con il club biancoceleste, passaggio essenziale prima di raggiungere i compagni in ritiro. Felipe Anderson un ritorno voluto per far decollare il 4-3-3 del nuovo corso Lazio. Foto: Instagram personale Felipe Anderson L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021)dopo Hysaj: non, da tempi non sospetti, sul doppio colpo che inaugura l’era Maurizio Sarri alla. Al punto cheIl brasiliano effettuerà lemediche con il club biancoceleste, passaggio essenziale prima di raggiungere i compagni in ritiro.un ritorno voluto per far decollare il 4-3-3 del nuovo corso. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, in programma domani le visite mediche di Felipe Anderson - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, vicinissimo il Felipe Anderson-bis: cartellino a zero, rivendita futura al West Ham - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Felipe Anderson fece dei mesi alla Lazio da calciatore stratosferico, sembrava destinato ad una grandissi… - Falconero1987 : RT @GescoGe: @Falconero1987 Felipe Anderson - 'For You' - Welcome back to S.S.Lazio - GescoGe : @Falconero1987 Felipe Anderson - 'For You' - Welcome back to S.S.Lazio -