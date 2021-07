Ex Non è la Rai si racconta: “Ero depressa ma ora è cambiato tutto” (Di lunedì 12 luglio 2021) Cristina Quaranta si è raccontata al settimanale Di Più. Ora è lontana dal mondo dello spettacolo ma non se ne pente affatto. Cristina Quaranta è stata una delle facce indimenticabili di Non è la Rai. Lei ha anche fatto la Velina per Striscia la Notizia. Oggi ha 49 anni ma non appartiene più al mondo del piccolo schermo. Ora fa tutt’altro e si divide tra la commessa in un negozio di tessuti a Milano e lavorare la sera in un ristorante. Nell’intervista ha raccontato come dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2005 non abbia avuto nessun altra possibilità. Solo piccole e sporadiche esperienze da opinionista ma è stato un ruolo ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) Cristina Quaranta si èta al settimanale Di Più. Ora è lontana dal mondo dello spettacolo ma non se ne pente affatto. Cristina Quaranta è stata una delle facce indimenticabili di Non è la Rai. Lei ha anche fatto la Velina per Striscia la Notizia. Oggi ha 49 anni ma non appartiene più al mondo del piccolo schermo. Ora fa tutt’altro e si divide tra la commessa in un negozio di tessuti a Milano e lavorare la sera in un ristorante. Nell’intervista hato come dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2005 non abbia avuto nessun altra possibilità. Solo piccole e sporadiche esperienze da opinionista ma è stato un ruolo ...

