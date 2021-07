Europei, Zayn Malik insulta l’Italia: intervengono Fedez e Andrea Delogu (Di lunedì 12 luglio 2021) “Perché l’Italia è così sporcacciona?”, scrive su Twitter Zayn Malik, l’ex cantante degli One Direction fidanzato con la top model americana Gigi Hadid. Un tweet pubblicato dall’artista durante la finale degli Euro2020 tra Italia e Inghilterra che ha fatto infuriare i tifosi italiani. Tra questi la conduttrice Andrea Delogu che ha replicato con un riferimento alla carriera musicale del cantante inglese: “Senti, sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori“. Nella polemica è intervenuto anche Fedez che invece ha risposto con una foto ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) “Perchéè così sporcacciona?”, scrive su Twitter, l’ex cantante degli One Direction fidanzato con la top model americana Gigi Hadid. Un tweet pubblicato dall’artista durante la finale degli Euro2020 tra Italia e Inghilterra che ha fatto infuriare i tifosi italiani. Tra questi la conduttriceche ha replicato con un riferimento alla carriera musicale del cantante inglese: “Senti, sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori“. Nella polemica è intervenuto ancheche invece ha risposto con una foto ...

