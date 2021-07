È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamento fisico (Di lunedì 12 luglio 2021) Sajid Javid, ministro della Salute del Regno Unito, ha confermato ufficialmente che – come già anticipato alcuni giorni fa – dal 19 luglio in Inghilterra non sarà più obbligatorio indossare le mascherine in varie circostanze anche al chiuso, e saranno Leggi su ilpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Sajid Javid, ministro della Salute del Regno Unito, haufficialmente che – come già anticipato alcuni giorni fa – dal 19innon sarà più obbligatorio indossare lein varie circostanze anche al chiuso, e

Advertising

ilpost : È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamen… - ItalicaTestudo : RT @ilpost: È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamento fisico ht… - MaxZo_ : RT @ilpost: È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamento fisico ht… - 6reale : RT @ilpost: È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamento fisico ht… - ClaudioMori7 : RT @ilpost: È stato confermato che dal 19 luglio in Inghilterra saranno revocate le attuali regole su mascherine e distanziamento fisico ht… -