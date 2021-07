Covid, vaccini e variante Delta: il confronto con gli altri Paesi europei. I DATI (Di lunedì 12 luglio 2021) In Italia il 38% della popolazione è completamente immunizzato: la Spagna è al 45%, la Germania al 42% e la Francia al 36%. In Portogallo preoccupa la diffusione della mutazione ex indiana, mentre nel nostro Paese si aggira attorno al 27%: in Inghilterra era al 7% il 9 maggio, mentre il 12 giugno al 94% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 luglio 2021) In Italia il 38% della popolazione è completamente immunizzato: la Spagna è al 45%, la Germania al 42% e la Francia al 36%. In Portogallo preoccupa la diffusione della mutazione ex indiana, mentre nel nostro Paese si aggira attorno al 27%: in Inghilterra era al 7% il 9 maggio, mentre il 12 giugno al 94%

