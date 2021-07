Calcio | Udinese | De Paul ceduto all' Atletico Madrid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Udinese

L'ha ufficializzato, in una nota, la cessione a titolo definitivo di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, 27 anni, nelle 5 stagioni trascorse in Friuli ha ...Una maglia e un fascia che hai indossato sempre con orgoglio - prosegue il commiato dell'- onorandole e rendendo fiera l'e i suoi tifosi in tutte le 184 presenze in cui hai ...e anche a causa del mio tempo nel calcio spagnolo, conosco molto bene l'Atlético, senza contare tutti gli amici e i compagni di squadra che ho che giocano in Spagna". L'ex calciatore dell'Udinese ha ...De Paul Atletico Madrid: affare fatto. Il centrocampista argentino saluta l'Udinese dopo 5 stagioni per approdare in Spagna: l'annuncio.