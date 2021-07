Buon compleanno Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa… (Di lunedì 12 luglio 2021) …Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko, Bill Cosby, Carole Beebe Tarantelli, Mercedes Bresso, Leopoldo Mastelloni, Roberto Castelli, Carlo Perrin, Ritanna Armeni, Riccardo Chiaberge, Laura Fincato, Leonardo Domenici, Pino Quartullo, Adolfo Urso, Marco Frittella, Lucia Pizzolotto, Andrea Pucci, Gioacchino Alfano, Paolo Petrini, Giorgio Frinolli, Simona Bonafè, Daniele Quadrini, Fiorello Toppo, Girgis Giorgio Sorial, Simone Salviato, Matteo Siorpaes, Mirko Eramo, Anastasia Grymalska, Simone Verdi… Oggi 12 luglio compiono gli anni: Giancarlo Porrà, artista; Silvia Gaspa, dirigente; Jacopo Jacomelli, cantante; ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) …Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko, Bill Cosby, Carole Beebe Tarantelli, Mercedes Bresso, Leopoldo Mastelloni, Roberto Castelli, Carlo Perrin, Ritanna Armeni, Riccardo Chiaberge, Laura Fincato, Leonardo Domenici, Pino Quartullo, Adolfo Urso, Marco Frittella, Lucia Pizzolotto, Andrea Pucci, Gioacchino Alfano, Paolo Petrini, Giorgio Frinolli, Simona Bonafè, Daniele Quadrini, Fiorello Toppo, Girgis Giorgio Sorial, Simone Salviato, Matteo Siorpaes, Mirko Eramo, Anastasia Grymalska, Simone Verdi… Oggi 12 luglio compiono gli anni:, artista;Gaspa, dirigente; Jacopo Jacomelli, cantante; ...

Advertising

chetempochefa : “Ritengo che l'apparire abbia breve durata, ma l'essere sia per la vita.” - Facciamo tanti auguri di buon complean… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Jonas Kaufmann, che qui, diretto dal Maestro Pappano interpreta 'Nessun dorma' dalla Turandot d… - teatrolafenice : ????«La nostra era verrà definita l’epoca della Grande Cecità»???? ?? Buon compleanno ad Amitav Ghosh, scrittore, gio… - twoxxghost : @vanniexlou TI STAVO SCRIVENDO “CIAO VANE BUON COMPLEANNO” IN LIVE IAHAJSJJA - purplevir : RT @chetempochefa: “Ritengo che l'apparire abbia breve durata, ma l'essere sia per la vita.” - Facciamo tanti auguri di buon compleanno a… -