Basket | si muove il mercato | Logan torna a Sassari | Trieste firma Sanders | Tortona conferma Cannon

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tutti gli occhi sono puntati verso la Nazionale di Meo Sacchetti chealle Olimpiadi dopo 17 anni, ma nel mentre ilsi continua are alacremente. Tre movimenti interessanti, con due acquisti ed unamolto importante. Iniziamo da David: il trentottenne di Chicagodopo cinque anni alla Dinamo. Era da giorni che si sospettava un suo nuovo approdo in Sardegna, diventato realtà nelle scorse ore; a dispetto dell’età avanzata,è stato importantissimo per la stagione di Treviso, chiudendo ...

Advertising

OA_Sport : Basketmercato scoppiettante in Italia: un ritorno, un arrivo interessante e un'ottima conferma - OA_Sport : Basket: Troy Daniels ufficializzato da Milano. Si muove anche Brindisi con il ritorno di Chappell - lory_pasquali : Dopo aver visto qualche highlight e una (!) partita, ho deciso di comprare tutte le quote disponibili di Nikola Jov… - tonyfat64 : @_aterG Diciamo che muove un sacco di soldi e se c'è una bella partita si vede volentieri: io prediligo il basket.… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket muove

Basketmarche.it

Castelnuovo Scrivia - Sianche il mercato dell'Autosped Castelnuovo Scrivia, compagine di pallacanestro femminile che ... giocatrice dal palmarès notevole non solo nel"classico" cinque ...Un ex fuoriclasse del, divorziato e alcolizzato, cerca riscatto allenando una squadra ... nota in tutto il mondo come Coco Chanel, cresce in poverta' in un orfanotrofio, ei primi passi ...Tutti gli occhi sono puntati verso la Nazionale di Meo Sacchetti che torna alle Olimpiadi dopo 17 anni, ma nel mentre il basketmercato si continua a muovere alacremente. Tre movimenti interessanti, co ...Elena Vella, nata nel 2000 nella bellissima città medievale di Erice in Sicilia ed è cresciuta cestisticamente nella Virtus Trapani è un play/guardia, di 174 cm, eclettica ...