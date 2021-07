Atletica, meeting Gateshead 2021: sei azzurri al via, presente Crippa (Di lunedì 12 luglio 2021) La settima tappa della Wand Diamond League sarà Gateshead, che segue il meeting di Londra, ultimo appuntamento nel mondo dell’Atletica prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gruppo italiano composto da ben 6 atleti, i quali tenteranno di farsi valere in differenti discipline, chiedendo il meglio da loro stessi. Yeman Crippa (Fiamme Oro) gareggerà nei 3000 metri, Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) nei 110hs, Tobia Bocchi (Carabinieri) nel triplo, Roberta Bruni (Carabinieri) nell’asta e Federica Del Buono nel miglio. A poco più di due settimane dai Giochi Olimpici, gli italiani sfideranno i migliori interpreti ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) La settima tappa della Wand Diamond League sarà, che segue ildi Londra, ultimo appuntamento nel mondo dell’prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gruppo italiano composto da ben 6 atleti, i quali tenteranno di farsi valere in differenti discipline, chiedendo il meglio da loro stessi. Yeman(Fiamme Oro) gareggerà nei 3000 metri, Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) nei 110hs, Tobia Bocchi (Carabinieri) nel triplo, Roberta Bruni (Carabinieri) nell’asta e Federica Del Buono nel miglio. A poco più di due settimane dai Giochi Olimpici, gli italiani sfideranno i migliori interpreti ...

Advertising

zazoomblog : Atletica meeting Gateshead 2021: sei azzurri al via presente Crippa - #Atletica #meeting #Gateshead #2021: - sportface2016 : Atletica, meeting #Gateshead 2021: sei azzurri al via - riviera24 : Meeting Herculis a Monaco, Gabriele Ferrara vince i 1000 metri: la soddisfazione dell’Atletica 2000 Bordighera - TgrRaiFVG : Negli europei under 23 in Estonia 6° posto per il triplista Simone Biasutti. Record italiano per le staffettiste. N… - RaiSport : ?? #Saltoconlasta Distorsione alla caviglia per il francese #RenaudLavillenie L'ex detentore del record mondiale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica meeting Meeting Herculis a Monaco, Gabriele Ferrara vince i 1000 metri: la soddisfazione dell'Atletica 2000 Bordighera ... venerdì 9 luglio, conferma il suo talento vincendo i 1000 metri in solitaria con uno strepitoso 2'5068 al prestigioso Meeting Herculis a Monaco. Soddisfatta l' Atletica Bordighera 2000: " E' un ...

Martedi' 13 luglio meeting a Castelnovo Monti Castelnovo Monti, con il meeting di atletica con gare giovanili e assolute, denominato Meeting d'Estate. Il meeting assegna punteggi per gli allievi e gli juniores della Emilia Romagna per il Grand ...

Atletica: meeting Montecarlo, Jacobs terzo nei 100 Agenzia ANSA Atletica, meeting Gateshead 2021: sei azzurri al via, presente Crippa La settima tappa della Wand Diamond League sarà Gateshead, che segue il meeting di Londra, ultimo appuntamento nel mondo dell'atletica prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gruppo italiano composto da ben 6 ...

Campionati nazionali di atletica, c’è il quarto posto della molisana Daria Tucci La prestazione, arrivata al termine di una gara coraggiosa e ben condotta, proietta Daria ai vertici dell’atletica nazionale ... folta pattuglia rossoblù si cimenterà in un prestigioso meeting.

... venerdì 9 luglio, conferma il suo talento vincendo i 1000 metri in solitaria con uno strepitoso 2'5068 al prestigiosoHerculis a Monaco. Soddisfatta l'Bordighera 2000: " E' un ...Castelnovo Monti, con ildicon gare giovanili e assolute, denominatod'Estate. Ilassegna punteggi per gli allievi e gli juniores della Emilia Romagna per il Grand ...La settima tappa della Wand Diamond League sarà Gateshead, che segue il meeting di Londra, ultimo appuntamento nel mondo dell'atletica prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gruppo italiano composto da ben 6 ...La prestazione, arrivata al termine di una gara coraggiosa e ben condotta, proietta Daria ai vertici dell’atletica nazionale ... folta pattuglia rossoblù si cimenterà in un prestigioso meeting.