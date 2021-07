Alle regionali in Calabria il centrosinistra candida Amalia Bruni, scienziata allieva della Montalcini (Di lunedì 12 luglio 2021) Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, sarà la candidata del centrosinistra in Calabria. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della coalizione. Amalia Bruni è una neurologa e dirige il centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ha collaborato con Rita Levi Montalcini ed è nota soprattutto per aver guidato il suo team di ricerca nella scoperta della ‘nicastrina’ , una proteina implicata nel meccanismo patogenetico della demenza precoce ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021), neurologa edi fama mondiale, sarà lata delin. Lo apprende l’Adnkronos da fonticoalizione.è una neurologa e dirige il centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ha collaborato con Rita Levied è nota soprattutto per aver guidato il suo team di ricerca nella scoperta‘nicastrina’ , una proteina implicata nel meccanismo patogeneticodemenza precoce ...

