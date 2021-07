Wimbledon 2021: Matteo Berrettini contro Novak Djokovic, una finale storica da qualunque punto di vista (Di domenica 11 luglio 2021) Da una parte la trentesima finale Slam, con la voglia di andare a caccia di Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 vittorie. Dall’altra una prima volta in più sensi: personale e dell’Italia. Novak Djokovic e Matteo Berrettini sul Centre Court di Wimbledon ci entrano così, come i due migliori giocatori sia del torneo che, a conti fatti, della stagione su erba, sebbene in modi differenti. Tradizionalmente, infatti, il numero 1 del mondo i tornei precedenti lo Slam britannico non li disputa, ma si presenta direttamente ai Championships. Questa volta ha deciso di giocare il doppio a Maiorca, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Da una parte la trentesimaSlam, con la voglia di andare a caccia di Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 vittorie. Dall’altra una prima volta in più sensi: personale e dell’Italia.sul Centre Court dici entrano così, come i due migliori giocatori sia del torneo che, a conti fatti, della stagione su erba, sebbene in modi differenti. Tradizionalmente, infatti, il numero 1 del mondo i tornei precedenti lo Slam britannico non li disputa, ma si presenta direttamente ai Championships. Questa volta ha deciso di giocare il doppio a Maiorca, ...

