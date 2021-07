Variante Delta, ora è "allerta internazionale": vaccino e "misure di contenimento", ombre nerissime sulla nostra estate (Di domenica 11 luglio 2021) L'ombra nera della Variante Delta del coronavirus si allunga sull'Europa. In particolare preoccupano i casi di Spagna e Portogallo, per non parlare della Russia, dove i focolai sono molteplici, con parecchi casi si contagio di ritorno dovuti a turismo o alle trasferte per Euro 2020. E l'allarme, ovviamente, tocca anche l'Italia, dove si inizia a ragionare su un ritorno in zona gialla per alcune regioni e su chiusure selettive che potrebbero colpirci all'inizio di agosto. Per la Variante Delta, insomma, ora è "allerta internazionale", così come si legge in un documento firmato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) L'ombra nera delladel coronavirus si allunga sull'Europa. In particolare preoccupano i casi di Spagna e Portogallo, per non parlare della Russia, dove i focolai sono molteplici, con parecchi casi si contagio di ritorno dovuti a turismo o alle trasferte per Euro 2020. E l'allarme, ovviamente, tocca anche l'Italia, dove si inizia a ragionare su un ritorno in zona gialla per alcune regioni e su chiusure selettive che potrebbero colpirci all'inizio di agosto. Per la, insomma, ora è "", così come si legge in un documento firmato da ...

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - NormalitaNuova : RT @BarillariDav: Prima morivi per tumore, ictus, incidente stradale e ti classificavano morto per covid. Ora si scopre che stanno emergend… - christian_fsi : @drsmoda Il premio per i più veloci a richiudere ad ottobre causa 'prolungata esposizione a variante delta'. -