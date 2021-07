Tracciamento Covid: il numero dei test si abbassa proprio quando servirebbe. “Non ripetiamo gli errori della scorsa estate” (Di domenica 11 luglio 2021) proprio quando si dovrebbe puntare sul Tracciamento per prevenire la diffusione della variante Delta, il numero di test giornalieri effettuati crolla. Un report riservato dell’esecutivo sottolinea come il continuo calo dei tamponi “porta al ribasso i nuovi positivi individuati”. Secondo l’analisi, per un Tracciamento ideale dovrebbero essere circa 300mila al giorno, con almeno l’80% di tamponi molecolari, ma spesso non si arriva neanche più a 200mila, con addirittura giornate in cui non si superano gli 80mila test giornalieri. Secondo lo studio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021)si dovrebbe puntare sulper prevenire la diffusionevariante Delta, ildigiornalieri effettuati crolla. Un report riservato dell’esecutivo sottolinea come il continuo calo dei tamponi “porta al ribasso i nuovi positivi individuati”. Secondo l’analisi, per unideale dovrebbero essere circa 300mila al giorno, con almeno l’80% di tamponi molecolari, ma spesso non si arriva neanche più a 200mila, con addirittura giornate in cui non si superano gli 80milagiornalieri. Secondo lo studio a ...

