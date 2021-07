Terribile infortunio a Lozano, ha perso conoscenza e poi in ospedale (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Terribile infortunio a Lozano attaccante del Napoli. È avvenuto nel corso della partita tra Messico e Trinidad Tobago per la Copa Oro Concacaf. È avvenuto all’inizio della partita, al decimo minuto. Lozano è andato a sbattere contro il piede del portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Paurosa la ferita all’occhio. È uscito in barella, con il collare. Le prime notizie parlano di un intervento d’urgenza. Ma sono notizie non confermate. Le notizie sono ancora frammentate. “Hoy pensamos en la salud de @HirvingLozano70, que se recupere, que esté bien, eso es lo fundamental. No estamos pensando en Chucky ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021)attaccante del Napoli. È avvenuto nel corso della partita tra Messico e Trinidad Tobago per la Copa Oro Concacaf. È avvenuto all’inizio della partita, al decimo minuto.è andato a sbattere contro il piede del portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Paurosa la ferita all’occhio. È uscito in barella, con il collare. Le prime notizie parlano di un intervento d’urgenza. Ma sono notizie non confermate. Le notizie sono ancora frammentate. “Hoy pensamos en la salud de @Hirving70, que se recupere, que esté bien, eso es lo fundamental. No estamos pensando en Chucky ...

