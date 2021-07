Temptation Island, un’ex coppia del reality lancia una frecciatina a Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti (Di domenica 11 luglio 2021) Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono stati ospiti della trasmissione Non Succederà piú, condotta da Giada De Miceli. Conosciuti per aver preso parte alla sesta edizione di Temptation Island, i due ragazzi non hanno risparmiato alcune frecciatine ad alcune coppie di questa edizione del docu reality, a partire da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. La ragazza ha confidato: Io penso sia una storia finta. Sai cosa te lo fa pensare? La reazione di lei. Lei ha avuto una reazione stranissima. Lui è entrato che era geloso, per il ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 luglio 2021)De Biasi e Oronzo Carinola sono stati ospiti della trasmissione Non Succederà piú, condotta da Giada De Miceli. Conosciuti per aver preso parte alla sesta edizione di, i due ragazzi non hanno risparmiato alcune frecciatine ad alcune coppie di questa edizione del docu, a partire da. La ragazza ha confidato: Io penso sia una storia finta. Sai cosa te lo fa pensare? La reazione di lei. Lei ha avuto una reazione stranissima. Lui è entrato che era geloso, per il ...

IsaeChia : #TemptationIsland, un’ex coppia del reality lancia una frecciatina a Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti I du… - flowersiall : RT @gleescovers: nell'appartamento sopra di me si è messa una coppia formata da un ragazzino diciannovenne che non va a scuola e non lavora… - blogtivvu : Ex coppia di Temptation Island: “Filippo Bisciglia scocciato da Valentina e Tommaso” - zazoomblog : Temptation Island Filippo Bisciglia infastidito da una coppia: il motivo - #Temptation #Island #Filippo - tettosaura : Io ho visto S10 | E02 di Temptation Island chiamato '' e tu cosa ne pensi? #temptationisland… -