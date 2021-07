Southgate: «Siamo devastati. Volevamo la festa più grande di sempre» (Di lunedì 12 luglio 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta subita in finale a Euro 2020 contro l’Italia Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta subita in finale a Euro 2020 contro l’Italia. Le sue dichiarazioni. FINALE PERSA – «Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione. Siamo devastati da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto». KANE – «Ha giocato da star, giocherà da stella. Come si è dimostrato un leader lo valuta da solo: è un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Gareth, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta subita in finale a Euro 2020 contro l’Italia Gareth, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta subita in finale a Euro 2020 contro l’Italia. Le sue dichiarazioni. FINALE PERSA – «Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione.da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto». KANE – «Ha giocato da star, giocherà da stella. Come si è dimostrato un leader lo valuta da solo: è un ...

