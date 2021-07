Portiere Genoa | la sorpresa Sirigu e Sepe che resiste La situazione

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilsta per scegliere ile ieri sera alle 23,30 vi abbiamo raccontato dell’irruzione aper Salvatore. Quest’ultimo ha ancora un anno di contratto con il Torino ma andrà via come confermato recentemente dal presidente Cairo. Il, che cerca sempre i grandi nomi, è una soluzione possibile e da seguire, evidentemente non più una. MaLugi, da tempo indiscutibile obiettivo del club di Preziosi, che ha altre due opzioni: l’Inter, se partisse Radu, oppure il Bologna in caso di cessione di Skorupski. Ma che ...

verdifanclub : Sinceramente mi rifiuto di credere che Sirigu vada al Genoa,un portiere con la sua carriera alla sua età che va a giocare per la salvezza - NMercato24 : Sirigu verso il Genoa, il club ligure è piombato sul portiere in uscita dal Torino. #Calciomercato #11luglio - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Genoa, Sirigu potrebbe essere il nuovo portiere. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Sirigu #Genoa - STnews365 : Sirigu scaricato dal Torino: si inserisce il Genoa Il portiere sardo, attualmente a disposizione di Mancini a Euro… - gnomini : RT @SkySport: Genoa, Sirigu potrebbe essere il nuovo portiere. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Sirigu #Genoa -

Anche un altro, Sirigu, è destinato all'addio al Torino: nei granata non c'è più spazio per lui che potrebbe approdare al, alla ricerca di un sostituto di Perin tornato alla Juventus. ...... lascerà sicuramente il Torino dopo 4 anni durante questo mercato estivo e l'ipotesi più concreta per il suo futuro potrebbe portare al. A chiudere le porte all'attualegranata è stato ...Corsa a tre per l’erede di Musso, sul portoghese già fatta un’offerta di 5 milioni Il presidente Cellino non vuole fare sconti, ma per ora è il finlandese il favorito ...di Augusto Austeri . Riflettori su under di spicco per il reparto offensivo. Ma arriverà anche una punta di grande esperienza e comprovato valore, a completamento del reparto che ...