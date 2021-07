Pensione a 67 anni docente precario: quando la domanda e quando il pensionamento (Di domenica 11 luglio 2021) Come si procede per il pensionamento del personale precario della scuola che compie i 67 anni nel corso dell'anno scolastico? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) Come si procede per ildel personaledella scuola che compie i 67nel corso dell'anno scolastico? L'articolo .

Advertising

ProDocente : Pensione a 67 anni docente precario: quando la domanda e quando il pensionamento - AndreaAsilo : RT @felicedavanzo: È ora di finirla dire che la mia pensione me la pagano i nuovi invasori. La mia pensione me la sono costruita con in i m… - orizzontescuola : Pensione a 67 anni docente precario: quando la domanda e quando il pensionamento - frustametafora : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - lastrange69 : @barba_emme @_fede_rica_p 10 anni....non è ancora tempo di mandarlo in pensione!!!?? -