(Di domenica 11 luglio 2021) Facciamo chiarezza sul qui-Pro-quo del: ecco le informazioni finora note sulla parziale revisione diSono anni che la manfrina diPro va avanti, ma la Grande N non fa mai quello che ci aspetteremmo e perciò, in concomitanza con l’uscita di Metroid Dread, l’8 di ottobre avremo un nuovoper la console ibrida. Si tratta di uncon uno schermo più grande di quello standard a 6,2 pollici a cristalli liquidi, degli altoparlanti più potenti e un cavalletto migliore, nonché altre ...

NintendoItalia : La famiglia #NintendoSwitch si espande ancora! Disponibile dall'08/10, Nintendo Switch (modello OLED) combina la ve… - NPlayerItalia : Mario Kart 8 Deluxe: al via un nuovo straordinario torneo ufficiale - misteruplay2016 : Nintendo Switch OLED, i nuovi Joy-Con continueranno a soffrire di drift? Nintendo elude la domanda - tuttoteKit : Nintendo Switch: tutto ciò che sappiamo sul modello OLED #InEvidenza #NintendoSwitchOLED #tuttotek - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #NintendoSwitchOLED, i nuovi Joy-Con continueranno a soffrire di drift? Nintendo elude la domanda. -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

La Grande N ha svelato pochi giorni fa unaOLED, una rivisitazione del modello originale con uno schermo più grande e di tipo OLED, più alcune piccole migliorie strutturali e funzionali. Sebbene il corpo della console e il dock ...In seguito all'annuncio ufficiale diOLED , le principali testate videoludiche internazionali hanno avuto modo di testare la nuova console in anteprima. Quali saranno i loro giudizi? Lo schermo OLED sull'hardware ormai ...L'uscita di Nintendo Switch è stata accompagnata da The Legend of Zelda Breath of The Wild, titolo imprescindibile della scorsa generazione.La Grande N ha svelato pochi giorni fa una Nintendo Switch OLED, una rivisitazione del modello originale con uno schermo più grande e di tipo OLED, più alcune piccole migliorie strutturali e ...