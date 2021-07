Molte fedi | insieme nel post pandemia

(Di domenica 11 luglio 2021) “Diremo io o noi? Sentieri per varcare la notte” il titolo dell’edizione 2021 al via dall’8 settembre. Da Carofiglio a Sassoli, tanti gli ospiti d’eccezione. Gli incontri in presenza e online, anche su Bergamo Tv

Advertising

100sturzo : RT @molte_fedi: Ricordiamo i protagonisti del focus del lunedì sera di Molte Fedi 2020: Luca Ricolfi @ilmessaggeroit ; Bianca Berlinguer, d… - 100sturzo : RT @molte_fedi: Ricordiamo altri protagonisti del focus del lunedì sera di Molte Fedi 2020: Mario Calabresi; Ritanna Armeni @oss_romano @il… - 100sturzo : RT @aclilombardia: E' ripartito il percorso di Molte Fedi promosso dalle Acli Bergamo. E' già online il nuovo sito e il programma per l'ed… - mbbelluco : RT @molte_fedi: Ricordiamo altri protagonisti del focus del lunedì sera di Molte Fedi 2020: Mario Calabresi; Ritanna Armeni @oss_romano @il… - mbbelluco : RT @molte_fedi: Ricordiamo i protagonisti del focus del lunedì sera di Molte Fedi 2020: Luca Ricolfi @ilmessaggeroit ; Bianca Berlinguer, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Molte fedi

L'Eco di Bergamo

Questo bizzarro cambiamento interessaaltre, rimarchevole il retro - bot protestante BlessU - 2 ; l'icona cattolica parlante SanTO (Sanctified Theomorphic Operator); un Ganesh meccanico ...Quando abbiamo compiuto 25 anni di matrimonio mi chiamo e mi chiese di benedire le stesseche ... come la trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto" dipartite della serie C, dove ...Lui è un giovane di 25 anni e viveva in Togo, di fede musulmana, lei sua coetanea ma di religione cristiana, si innamorano e decidono di sposarsi ma qui iniziano i loro guai. I genitori di lui non int ...Musica, applausi e commozione: l’atrio dell’istituto intitolato al docente scomparso ad aprile, molto amato dai suoi allievi ...