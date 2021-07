Live Djokovic-Berrettini 2-1 6-7 6-4 6-4 Tiene il servizio Matteo | 2-3 nel 4°

Advertising

SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - Eurosport_IT : PRIMO SET A BERRETTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Segui il live: - MassMarianella : Tanti straordinari campioni, 4 partite incredibili, 3 storici trofei che verranno alzati in una domenica sportivame… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #AnyGivenSunday #Tennis #Wimbledon #quartoset All'insegna dell'equilibrio la quarta partita, con… - ilcirotano : LIVE Wimbledon, Berrettini-Djokovic 1-1. Terzo set, Nole annulla 2 palle break: 2-4 - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Djokovic

le pagelle della finale di Wimbledon 2021 . . Il serbo in caso di vittoria si aggiudicherebbe il ventesimo Slam raggiungendo Roger Federer e Rafael Nadal. Vincendo gli Us Open avrebbe poi la ...... 'Se Berrettini è riuscito nell'ardua impresa di battere Lundini, allora direi che accaparrarsi la finale controsarà una passeggiata'. 'Forza Berrettini' scrive Sangiovanni , il cantante ...Grandi nomi sugli spalti del centrale di Wimbledon. A partite da Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, che ha assistito alla finale fra Matteo Berrettini e ...Matteo Berrettini è il primo italiano della storia in finale sul verde londinese, e sfida il n.1 al mondo Djokovic. In poche ore gli italiani sperano di prendersi Londra ...