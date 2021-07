L’Italia vince Euro 2020: azzurri campioni d’Europa per la seconda volta (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra finisce ai calci di rigore. La lotteria dei penalty sorride alL’Italia: sono loro i campioni d’Europa. Esultanza sfegatata. Italia-Inghilterra finisce 1-1 dopo novanta minuti di gioco. Non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore di Euro 2020. La Nazionale italiana, dopo lo svantaggio lampo firmato da Luke Shaw dopo meno di due minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra finisce ai calci di rigore. La lotteria dei penalty sorride al: sono loro id’pa. Esultanza sfegatata. Italia-Inghilterra finisce 1-1 dopo novanta minuti di gioco. Non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore di. La Nazionale italiana, dopo lo svantaggio lampo firmato da Luke Shaw dopo meno di due minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

UEFAcom_it : L'ITALIA VINCE #EURO2020! ???? ?? - OptaPaolo : 53 - L'Italia vince il suo secondo Europeo dopo 53 anni dal primo (nel 1968), la distanza maggiore tra due trofei v… - meb : L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri… - tecnoc205 : RT @itsnotfz: 11 LUGLIO 2021: L’ITALIA VINCE E NOI C’ERAVAMO #Euro2020Final #ItaliaInghilterra - bb91687509 : RT @meb: L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri ci avete regala… -