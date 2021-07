Jorginho vs Sterling | sfida per il Pallone d' Oro? Tutto sulla finalissima

(Di domenica 11 luglio 2021) Questa sera alle 21 a Wembley la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Ecco dove vederla in tv eciò che c'è da saperetra le due nazionali

Questa sera alle 21 a Wembley la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Ecco dove vederla in tv e tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra le due nazionali... Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella,, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne Inghilterra (4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount,; KaneOcchi puntati anche sull'arbitraggio dell'olandese Kuipers, dopo le polemiche per il rigore fischiato su Sterling in semifinale ... al centrocampo dai piedi buoni guidato da Jorginho, alla fiducia ...Centrocampo a tre imperniato su Jorginho con Verratti e Barella ai lati ... Mentre alle spalle di Kane ci saranno Saka, Mount e Sterling. Il modulo è quello consolidato, il 4-2-3-1 a trazione ...