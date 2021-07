Italia-Inghilterra, Spinazzola in stampelle a Wembley per stare al fianco degli Azzurri (Di domenica 11 luglio 2021) Come promesso, a Wembley è arrivato anche Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma è al fianco degli Azzurri per la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, al via questa sera alle ore 21, dopo l’operazione in Finlandia per la rottura del tendine di Achille. Spinazzola è sceso dal pullman in stampelle insieme al resto della squadra e sarà sulle tribune nel corso della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Come promesso, aè arrivato anche Leonardo. L’esterno della Roma è alper la finale di Euro 2020 contro l’, al via questa sera alle ore 21, dopo l’operazione in Finlandia per la rottura del tendine di Achille.è sceso dal pullman ininsieme al resto della squadra e sarà sulle tribune nel corso della partita. SportFace.

