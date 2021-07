Italia-Inghilterra | Mattarella e l’esultanza ‘come Pertini’

(Di domenica 11 luglio 2021) “Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘inchina’ a Sergioche esulta al gol di Leonardo Bonucci nella finale di Euro 2020 e a molti tifosi ricorda Sandro Pertini, incontenibile nella tribuna d’onore dello stadio Bernabeu di Madrid nella finale dei Mondiali del 1982 Il video che mostracomposta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’fa il giro del web e Twitter si riempie di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la qualeesprime la gioia al momento del ...

Il video che mostra l'esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell'durante la finale degli Europei a Wembley contro l'ha fatto il giro del web, e ...La gioia dei tifosi dopo il pareggio del difensore azzurro Leonardo Bonucci: è l'1 - 1 a WembleyRigori Italia Inghilterra: lista rigoristi delle due nazionali con le scelte dei due CT nella finale degli Europei 2020. Per gli azzurri un precedente.Emozione a mille, un unico cuore azzurro per spingere la squadra di Mancini alla vittoria dell'Europeo. Il pericolo numero uno però è Harry Kane, del quale Chiellini ieri aveva svelato un retroscena: ...