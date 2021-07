Italia-Inghilterra: a Wembley è l'ora della verità (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - I giocatori di Inghilterra e Italia si preparano a scendere sul terreno di Wembley per giocarsi la fine di Euro 2020 a Wembley davanti a oltre 65 mila tifosi. Dopo le vittorie su Spagna e Danimarca, e una cavalcata lunga un mese, si è arrivati all'atto conclusivo di questi Europei. L'accoglienza è stata particolarmente rumorosa per gli azzurri perché lo spicchio degli Italiani si è riempito con largo anticipo rispetto ai settori dei tifosi inglesi. "Football is coming Rome" e "Ciro, faje male" erano alcune delle scritte comparse su bandiere e striscioni dei supporter azzurri. Le formazioni ... Leggi su agi (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - I giocatori disi preparano a scendere sul terreno diper giocarsi la fine di Euro 2020 adavanti a oltre 65 mila tifosi. Dopo le vittorie su Spagna e Danimarca, e una cavalcata lunga un mese, si è arrivati all'atto conclusivo di questi Europei. L'accoglienza è stata particolarmente rumorosa per gli azzurri perché lo spicchio deglini si è riempito con largo anticipo rispetto ai settori dei tifosi inglesi. "Football is coming Rome" e "Ciro, faje male" erano alcune delle scritte comparse su bandiere e striscioni dei supporter azzurri. Le formazioni ...

