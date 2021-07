Italia campione d’Europa | la festa al Colosseo

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - 1DIRECT57173695 : RT @Adnkronos: Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - gracie_diary : L’#Italia è campione d’Europa dopo 53 anni ???????? Fenomenali i nostri @azzurri #nazionaleitaliana… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

L'prova a farsi vedere al 25' con un filtrante di Insigne per Chiesa, chiude la difesa dei britannici. Poi al 28' tentativo da fuori di Insigne, largo. Grande giocata di Chiesa che dopo un ...A Wembley è l'd'Europa , 53 anni dopo l'ultima volta. Nonostante tutto. Nonostante un torneo cucito su misura degli inglesi. Nonostante una finale giocata in trasferta . Una finale ...Italia vicinissima al pari al 60' con Chiesa ma il tiro della punta della Juventus è deviato dal portiere della nazionale inglese Al 54' buona chance per l'Italia: calcia Chiesa, sul rimpallo si avven ...I supplementari - Mancini decide che è arrivato il momento di Belotti che prende il posto di Insigne. Poi la risposta, il pareggio di Bonucci, i supplementari e ancora i rigore come 15 anni fa al mond ...