Il principe George e gli altri vip (delusi) in tribuna a Wembley (Di lunedì 12 luglio 2021) Baby George voleva andare allo stadio e ci è tornato. Il principino era in tribuna con i genitori a vedere la finale di Euro 2020. Tra Kate Middleton e il principe William George era impeccabile in giacca e cravatta come nella partita contro la Germania degli ottavi di finale. Per lui solo l'impegno serale, per gran parte della tribuna è stata una giornata impegnativa fra Wimbledon e Wembley.

