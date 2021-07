Il Paradiso delle Signore 6, colpo di scena di Vittorio: lo farà davvero (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per ‘Il Paradiso delle Signore 6’. Andiamo a vedere cosa succederà nella prossima stagione per Vittorio Conti I protagonisti della fiction Rai (via Screenshot)Spuntano le prime anticipazioni della serie tv Rai ‘Il Paradiso delle Signore 6‘. Infatti i telespettatori sono pronti a due grandi ritorni tra cui quello di Giulia Vecchio, che nelle prime puntate ha vestito i panni di Anna Imbriani. L’attrice in questi giorni ha aggiornato tutti i suoi followers con una foto postata sui suoi canali social. Infatti sul proprio profilo si è fatta ritrarre con dei panni ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per ‘Il6’. Andiamo a vedere cosa succederà nella prossima stagione perConti I protagonisti della fiction Rai (via Screenshot)Spuntano le prime anticipazioni della serie tv Rai ‘Il6‘. Infatti i telespettatori sono pronti a due grandi ritorni tra cui quello di Giulia Vecchio, che nelle prime puntate ha vestito i panni di Anna Imbriani. L’attrice in questi giorni ha aggiornato tutti i suoi followers con una foto postata sui suoi canali social. Infatti sul proprio profilo si è fatta ritrarre con dei panni ...

