Grande Fratello, ex finalista ritrova l’amore: chi è il fidanzato (Di domenica 11 luglio 2021) Una ex finalista del Grande Fratello ritrova l’amore: di seguito vi diciamo di chi si tratta e chi è il fidanzato Una ex finalista del Grande Fratello Vip pare abbia ritrovato l’amore. La protagonista dell’ultima edizione del reality show ha pubblicato alcune stories in compagnia di un uomo. Sarà il suo nuovo fidanzato? Le foto scattate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 luglio 2021) Una exdel: di seguito vi diciamo di chi si tratta e chi è ilUna exdelVip pare abbiato. La protagonista dell’ultima edizione del reality show ha pubblicato alcune stories in compagnia di un uomo. Sarà il suo nuovo? Le foto scattate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - fottolesoglie : @faberskj È un grande traguardo fratello - inanti_s : Grande Fratello mio! ?????????? - atanor7 : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #10luglio 1967; nasce #CortoMaltese, marinaio, avventuriero, esploratore, ironico e sognatore, un persona… - brunope68833435 : RT @ItaliaViva: Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle leggi m… -