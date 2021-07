Europei, tifosi inglesi gia' scatenati: cori e fumogeni in centro a Londra (Di domenica 11 luglio 2021) La finale degli Europei e' ancora lontana ore, ma in centro a Londra i tifosi inglesi hanno gia' iniziato a scatenarsi. Birre, canti, cori e fumogeni rossi per caricare la propria nazionale in vista ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) La finale deglie' ancora lontana ore, ma inhanno gia' iniziato a scatenarsi. Birre, canti,rossi per caricare la propria nazionale in vista ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Aree dei tifosi nelle piazze sorvegliate dalle forze dell'ordine, richiami alla responsabilità, monumenti transenna… - SkyTG24 : 'Lancio un appello ai tifosi, invito i ragazzi a festeggiare nel rispetto di se stessi e del prossimo. Ho visto imm… - reconthes : questi europei sono l’ennesima prova di come il problema non sia il calcio ma i tifosi violenti in culo scemi ammerda ?? - LaStampaTV : VIDEO | Euro 2020, tifosi inglesi assaltano bus prima della partita a Wembley - RapportoCoop : Il 58% degli italiani segue gli #Europei di calcio...circa 30 milioni ?? La nostra nuova survey… -