Covid, i dati: 1.391 nuovi positivi con 143.332 tamponi, tasso di positività sale allo 0,97%. Altre 7 vittime (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 1.391 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore: nove in meno di ieri, quando erano stati 1.400. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. I tamponi molecolari o antigenici effettuati sono 143.332 (ieri erano stati 208.419) per un tasso di positività che sale allo 0,97% dallo 0,67% di ieri. Le nuove vittime sono 7, mentre ieri erano state 12. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso dato di ieri, con 6 nuovi ingressi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 1.391 ial Sars-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore: nove in meno di ieri, quando erano stati 1.400. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Imolecolari o antigenici effettuati sono 143.332 (ieri erano stati 208.419) per undità che0,97% d0,67% di ieri. Le nuovesono 7, mentre ieri erano state 12. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso dato di ieri, con 6ingressi e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - SkyTG24 : Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo… - cicciodevilla : RT @Agenzia_Ansa: Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero del… - dbimpiri : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, i dati: 1391 positivi in 24 ore con appena 140mila tamponi effettuati -