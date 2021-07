Claudio Marchisio svela qual è la sua più grande paura: nessuno l’avrebbe immaginato (Di domenica 11 luglio 2021) Claudio Marchisio racconta la sua più grande paura: l’avreste mai immaginato? L’ha confessato apertamente. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, Claudio Marchisio, nei lunghi e pieni anni di carriera calcistica, ci ha fatto sognare con le sue imprese in campo. Detto Piccolo Lord, dal suo compagno di squadra Federico Balzaretti, in seguito, è stato soprannominato Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 luglio 2021)racconta la sua più: l’avreste mai? L’ha confessato apertamente. Ex calciatore, di ruolo centrocampista,, nei lunghi e pieni anni di carriera calcistica, ci ha fatto sognare con le sue imprese in campo. Detto Piccolo Lord, dal suo compagno di squadra Federico Balzaretti, in seguito, è stato soprannominato Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ASAPDAVVV : RT @tempor_ale: claudio marchisio unico calciatore per cui perderei la dignità - tempor_ale : claudio marchisio unico calciatore per cui perderei la dignità - stellaax21 : RT @cruelpols: grazie dio per averci donato claudio marchisio #ItaliaSpagna - SimoTaboga : RT @madamemela: Claudio Marchisio è un gentiluomo in tutti i modi in cui si può essere un gentiluomo. - stellaax21 : RT @fearlessdosed: Ho visto 3 secondi la tv che stava guardando mio padre e porca miseria ma cos'è Claudio Marchisio in abito azzurro una b… -