CinemaDaMare: dall’11 al 14 luglio a Forte dei Marmi il raduno per filmmaker (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’Estate 2021, Forte dei Marmi diventa capitale del nuovo cinema dall’11 al 14 luglio con CinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, con 50 cineasti provenienti da 30 paesi. Cinque giorni di cinema no-stop in cui il cuore della Versilia si trasforma in set a cielo aperto, facendo incontrare le future leve della cinematografia internazionale in una delle mete italiane più note al mondo. Una staffetta di visioni, di nuove produzioni, inediti set cinematografici tra natura e cultura e masterclass aperte e gratuite; una carovana che vuole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’Estate 2021,deidiventa capitale del nuovo cinemaal 14con, il più grandeinternazionale di giovani, con 50 cineasti provenienti da 30 paesi. Cinque giorni di cinema no-stop in cui il cuore della Versilia si trasforma in set a cielo aperto, facendo incontrare le future leve della cinematografia internazionale in una delle mete italiane più note al mondo. Una staffetta di visioni, di nuove produzioni, inediti set cinematografici tra natura e cultura e masterclass aperte e gratuite; una carovana che vuole ...

Advertising

IlTitolo_web : Il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker per una staffetta di cinema tra produzione, workshop e v… - DaSapereit : CinemaDaMare a Forte dei Marmi dall'11 al 14 luglio - wordsandmore1 : ? Dall’11 al 14 luglio 2021 a Forte dei Marmi il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker CinemaDaMa… - fainformazione : A Forte dei Marmi arriva CinemaDaMare. Il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker per una staffetta… - fainfocultura : A Forte dei Marmi arriva CinemaDaMare. Il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker per una staffetta… -

Ultime Notizie dalla rete : CinemaDaMare dall’11 A Forte dei Marmi arriva dall'11 al 14 luglio 'CinemaDaMare' lagazzettadiviareggio.it