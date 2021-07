Calciomercato Juventus | niente Sirigu? Tentazione dalla Grecia

(Di domenica 11 luglio 2021) Sfuma l’opzione Juve per Salvatore? Piomba un’offertaal Torino per il portiere. Ecco i dettagli anche sulla concorrenza Il futuro di Salvatoreè lontano da Torino, i granata non punteranno più sul portiere ex Palermo e in molte squadre si sono interessate. Tra queste anche la Juve, che lo porterebbe in bianconero come secondo di Szczesny. Sul portiere anche Cagliari e Genoa, ma arriva anche l’0fferta dall’Olympiacos. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i greci vorrebbero il portiere per la prossima stagione. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ...

