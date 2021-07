Bimbo di due anni rischia di annegare in piscina: rianimato da un'infermiera (Di domenica 11 luglio 2021) Tragedia sfiorata nel palermitano. Un Bimbo di due anni e mezzo ha rischiato di annegare ieri nella piscina di una casa privata nella contrada Vicinale Renda, a Monreale. Stava giocando quando, per ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Tragedia sfiorata nel palermitano. Undi duee mezzo hato diieri nelladi una casa privata nella contrada Vicinale Renda, a Monreale. Stava giocando quando, per ...

