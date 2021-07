Beach volley, World Tour 2021 Gstaad. Boermans/De Groot: primo sigillo a sorpresa nel “Tempio” svizzero (Di domenica 11 luglio 2021) Fa festa l’Olanda e forse avrebbe preferito festeggiare due settimane prima, in casa, con la possibilità di aggiungere una coppia maschile al contingente olimpico attraverso la Continental Cup (vinta dalla Svizzera). per la teoria dei “vasi comunicanti”, dunque, dopo che la Svizzera ha trionfato in Olanda, almeno in campo maschile è l’Olanda a trionfare il Svizzera, nel 4 stelle di Gstaad, ultimo appuntamento di prestigio prima dei Giochi di Tokyo. A vincere il torneo, però, non è una delle due coppie di punta del movimento olandese ma un binomio che a Tokyo non ci sarà ma di cui sentiremo parlare tanto in futuro: composto dal più esperto Stefan Boermans, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Fa festa l’Olanda e forse avrebbe preferito festeggiare due settimane prima, in casa, con la possibilità di aggiungere una coppia maschile al contingente olimpico attraverso la Continental Cup (vinta dalla Svizzera). per la teoria dei “vasi comunicanti”, dunque, dopo che la Svizzera ha trionfato in Olanda, almeno in campo maschile è l’Olanda a trionfare il Svizzera, nel 4 stelle di, ultimo appuntamento di prestigio prima dei Giochi di Tokyo. A vincere il torneo, però, non è una delle due coppie di punta del movimento olandese ma un binomio che a Tokyo non ci sarà ma di cui sentiremo parlare tanto in futuro: composto dal più esperto Stefan, ...

Advertising

svnsetcody : sono sveglia da 23 ore, ho arbitrato quattro partite di beach volley, sto andando avanti a caffè, redbull e vodka,… - Luca100celleASR : RT @RiccardoValoti: Per me il distinguo è semplice: Le varie nazionali di 7bello, Beach Volley, Karate, Briscola, Lancio del Gatto Morto, T… - RiccardoValoti : Per me il distinguo è semplice: Le varie nazionali di 7bello, Beach Volley, Karate, Briscola, Lancio del Gatto Mort… - zazoomblog : Beach volley Campionato Italiano 2021 Montesilvano. Marchetto-Dal Corso e Scampoli-Bianchin azzurri in semifinale!… - LaPravdania : @rekotc @guastatore1 il beach volley è uno sport, se gioca il brasile è uno sportissimo -