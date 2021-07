Basket, la Nigeria batte in amichevole gli Usa e scrive la storia (Di domenica 11 luglio 2021) Las Vegas, 11 luglio 2021 - La Nigeria è la prima squadra di Basket africana nella storia a battere gli Stati Uniti . L'amichevole giocata a Las Vegas ha presentato una battuta d'arresto inattesa alla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Las Vegas, 11 luglio 2021 - Laè la prima squadra diafricana nellare gli Stati Uniti . L'giocata a Las Vegas ha presentato una battuta d'arresto inattesa alla ...

Advertising

dchinellato : ICYMI L’inattesa sconfitta di Team USA a Las Vegas con la Nigeria è un campanello d’allarme… anche per #ItalBasket.… - giornali_it : Basket: choc Usa, battuti da Nigeria in amichevole pre-Tokyo #11luglio #AgenzieStampa #Ansa #Sport - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket, scivolone Usa: sconfitti dalla Nigeria, è la prima africana a battere il Dream Team - repubblica : Basket, scivolone Usa: sconfitti dalla Nigeria, è la prima africana a battere il Dream Team - fisco24_info : Basket: choc Usa, battuti da Nigeria in amichevole pre-Tokyo: Nazionale africana vince 90-87, è in girone Italia ai… -