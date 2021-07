Variante Delta in salita | i contagi di Covid-19 aumentano tra i giovani | vaccini efficaci dopo la seconda dose

(Di sabato 10 luglio 2021) L’ottimismo dell’estate sull’andamento della pandemia di-19 viene offuscato dall’aumento di casi di. Altamente trasmissibile, è però ancora allo studio l’effetto su ospedalizzazioni e morti nei Paesi dove è dominante e sulla strategia vaccinale per contrastarla. I casi di-19 e di varianti, comunque, ricominciano ad aumentare anche in Italia e l’allarme è proprio per i, che tra vacanze ed eventi collettivi vedono moltiplicarsi i. Irisulterebbero altamente, se si è completato il ciclo delle due ...

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - mariagiorgiavit : RT @SkyTG24: Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutare a riconos… - Navarra22946672 : RT @durezzadelviver: Giornale radio. Notizia 1: Aaaargh, variante delta, 60.000 persone a Wembley per la finale degli europei, esplode il… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Le prospettive sono, dunque, positive, nonostante i crescenti timori che la '' del virus possa frenare i progressi ottenuti nella lotta alla diffusione del Covid - 19. L'avanzare della ...Per tutti gli altri, l'appuntamento con il maxischermo nelle piazze non è stato confermato per tutte le città per via della paura di assembramenti e del proliferare dellache sta ...Emergenza Covid-19: terza settima consecutiva senza nuovi contagi. NOCI - Nessun nuovo contagio a Noci per la terza settimana consecutiva: secondo i dati trasferiti dalla… Leggi ...Preoccupa la variante Delta in Sardegna: a Ghilarza, nell’Oristanese, è scoppiato un focolaio in una festa privata tra giovani che ha portato alla quarantena di 11 persone. Il sindaco preoccupato: ...