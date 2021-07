Sassoli: “Orban? Chi viola stato di diritto non resterà impunito” (Di sabato 10 luglio 2021) “Nessuna violazione dei principi dello stato di diritto resterà impunita, anche perché nessuna infrazione sfuggirà all’applicazione del regolamento”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. “La legge ungherese – dichiara parlando delle nuove norme che vietano la diffusione ai minori di contenuti in cui si parla di omosessualità – equipara omosessualità e orientamenti sessuali alla pornografia e usa la protezione dei bambini come pretesto per discriminare le persone sulla base del loro orientamento sessuale. Tutto questo è contrario ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) “Nessunazione dei principi dellodiimpunita, anche perché nessuna infrazione sfuggirà all’applicazione del regolamento”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il presidente del Parlamento Europeo David. “La legge ungherese – dichiara parlando delle nuove norme che vietano la diffusione ai minori di contenuti in cui si parla di omosessualità – equipara omosessualità e orientamenti sessuali alla pornografia e usa la protezione dei bambini come pretesto per discriminare le persone sulla base del loro orientamento sessuale. Tutto questo è contrario ai ...

