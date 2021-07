Sardegna: Grillo jr e caso fotocopia, 2^ vittima ‘stuprate non credute da pm, non denuncerei più’ (2) (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi aggiunge: “Ho rimosso molte parti, faccio fatica a rielaborare, non mi sono ancora fermata al punto, a quella notte. Ci giro attorno. Però quando esce il discorso, lo svio”. “Il fatto che è successo proprio due anni come ieri mi ha fatto ripiombare all’indietro. Ho sempre cercato di non pensarci, ma è come un sassolino che nascondi, poi viene fuori. E quando viene fuori ti ammazza, ti uccide. Io ho un carattere forte, noi siamo diverse. Ci siamo trovate subito e questa cosa ci ha unite di più e abbiamo reagito in due modi differenti”. Eppure, Marta, con l’amica Giulia, è decisa a “proseguire questa battaglia. Devono pagare per il male che ci hanno fatto”. Per la Procura e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi aggiunge: “Ho rimosso molte parti, faccio fatica a rielaborare, non mi sono ancora fermata al punto, a quella notte. Ci giro attorno. Però quando esce il discorso, lo svio”. “Il fatto che è successo proprio due anni come ieri mi ha fatto ripiombare all’indietro. Ho sempre cercato di non pensarci, ma è come un sassolino che nascondi, poi viene fuori. E quando viene fuori ti ammazza, ti uccide. Io ho un carattere forte, noi siamo diverse. Ci siamo trovate subito e questa cosa ci ha unite di più e abbiamo reagito in due modi differenti”. Eppure, Marta, con l’amica Giulia, è decisa a “proseguire questa battaglia. Devono pagare per il male che ci hanno fatto”. Per la Procura e ...

