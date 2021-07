Riforma Giustizia, Cartabia: dopo ok Cdm, ora lealtà partiti (Di sabato 10 luglio 2021) Chiusa la Riforma del processo penale, ora la ministra della Giustizia, Marta Cartabia annuncia di volersi concentrare su un altro capitolo importante, ovvero la Riforma del Csm. L'annuncio proprio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Chiusa ladel processo penale, ora la ministra della, Martaannuncia di volersi concentrare su un altro capitolo importante, ovvero ladel Csm. L'annuncio proprio ...

davidefaraone : Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le unic… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - davidefaraone : Se Bonafede e Di Battista sono contro la riforma della giustizia approvata ieri in consiglio dei ministri, vuol dir… - GiancarloDeRisi : Ma Di Battista che parte recita? Anche stavolta ci mette la faccia, ma da lontano: 'La Giustizia? Una riforma pessi… - GiorgioAntonel1 : RT @soniabetz1: Azzerata la riforma Bonafede. Sulla prescrizione non si arretra. Parla l’ex sottosegretario alla Giustizia, Ferraresi #M5S… -