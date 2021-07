Oscurata la pagina Facebook di Sara Cunial | la deputata complottista NoVax Qualcuno gioisce | inutilmente

(Di sabato 10 luglio 2021) Attraverso un post Telegram pubblicato l’8 luglio 2021 nel proprio canale ufficiale, dove si contano oltre 25 mila iscritti,, ha annunciato l’oscuramento della sua: «Importante!ha chiuso questa», scrive l’ex M5s sostenendo che «ci sono sempre meno spazi liberi, in cui parlare liberamente». Al momento non è nota la motivazione esatta, mentre risulta esserci un messaggio fornito dal social leggibile dallo screenshot pubblicato da...

Ultime Notizie dalla rete : Oscurata pagina

Questo è dovuto al fatto che lanon rispetta una o più Condizioni d'uso delle Pagine Facebook". Non mancano sui social i commenti gioiosi da parte di utenti e influencer, ma come al solito si ...I grandi sognatori riapre con la letteratura unadella Storia. Sussistono parallelismi con la pandemia da Covid - 19? "I virus colpiscono più intensamente le aree più marginali. In ...Il social di Marck Zuckerberg ha reso impossibile collegarsi col profilo della deputata ex M5s Sara Cunial che diffonde bufale online ...Importante iniziativa di Facebook nei confronti di Sara Cunial oggi 9 luglio, essendo oscurata la sua pagina NoVax da alcune ore ...