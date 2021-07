Non bollite le aragoste da vive. La battaglia in Inghilterra volge a favore dei crostacei (Di sabato 10 luglio 2021) ?È possibile che le generazioni future guarderanno alle nostre attuali agroindustrie e pratiche mangerecce in modo del tutto simile a come oggi noi vediamo gli spettacoli di Nerone o gli esperimenti di Mengele?”: questo si chiedeva David Foster Wallace nel libro “Considera l’aragosta” del 2005. Il quesito si ripropone di nuovo dato che il crostaceo è tornato al centro dell’attenzione. Dopo Svizzera, Norvegia, Nuova Zelanda, anche il Regno Unito - secondo un’indiscrezione del Times - starebbe pensando di bandire la pratica di bollire vive le aragoste. Una causa che da sempre è a cuore dello chef Giorgio Locatelli: il giudice di Masterchef giura di averle ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) ?È possibile che le generazioni future guarderanno alle nostre attuali agroindustrie e pratiche mangerecce in modo del tutto simile a come oggi noi vediamo gli spettacoli di Nerone o gli esperimenti di Mengele?”: questo si chiedeva David Foster Wallace nel libro “Considera l’aragosta” del 2005. Il quesito si ripropone di nuovo dato che il crostaceo è tornato al centro dell’attenzione. Dopo Svizzera, Norvegia, Nuova Zelanda, anche il Regno Unito - secondo un’indiscrezione del Times - starebbe pensando di bandire la pratica di bollirele. Una causa che da sempre è a cuore dello chef Giorgio Locatelli: il giudice di Masterchef giura di averle ...

Non bollite le aragoste da vive. La battaglia in Inghilterra volge a favore dei crostacei A convincere gli inglesi a vietare tale pratica sarebbe stato un rapporto indipendente che il governo britannico commissionato lo scorso anno a un gruppo di scienziati per determinare se crostacei e m

